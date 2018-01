PREMANA – Premana è pronta a festeggiare “Ol di ll’a nef”, il “Giorno della Neve”. La ricorrenza si tramanda da ben 155 anni: erra infatti l’11 gennaio del 1863 quando, a causa delle abbondanti nevicate, un’enorme valanga si staccò dalla montagna sopra l’abitato di Premana.

In paese si racconta che il cumulo di neve arrivò fino alla chiesa parrocchiale di San Dionigi, dove si stava svolgendo la messa domenicale: proprio l’edificio fermò la valanga, risparmiando così il paese. Un avvenimento accolto dagli abitanti come un miracolo, festeggiato da allora con un giorno di festa.

Per la grazia ricevuta infatti gli abitanti decisero di fare un voto alla Madonna della Neve, promettendo di riunirsi a pregarla ogni 11 gennaio. Quel significativo momento di festa è stato ribattezzato con il nome “Ol di ll’a nef”: per l’occasione l’intero paese si ferma per commemorare il miracolo di quel lontano 11 gennaio 1863.