DERVIO – Il Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Lecco, in collaborazione con il Comune di Dervio, propone due corsi modulari base e intermedio di lingua inglese organizzati con riferimento al Common European Framework of Reference for Languages.

Oltre allo studio della grammatica viene dedicato molto spazio alla conversazione, strumento fondamentale di apprendimento e di crescita nell’ambito linguistico. Sede delle lezioni è la Scuola Media di Via S.G. Bosco 6, il lunedì, dalle 18.30 alle 20 il corso base, dalle 20 alle 21.30 il corso intermedio. La durata complessiva del corso è di 30 ore, il costo di 75 euro.

I corsisti che hanno frequentato lo scorso anno possono già iscriversi on line sul sito www.cpialecco.gov.it

Il test per i nuovi iscritti si terrà a Dervio il 15 gennaio dalle 17 alle 19 presso la Scuola Medie. Iscriversi on line sul sito www.cpialecco.gov.it alla voce “Iscrizioni corsi lingue”

Tel. 0341.423396 – Fax 0341.420154 E-mail: lcmm039001@istruzione.it sito web: www.cpialecco.gov.it