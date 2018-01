ABBADIA / MANDELLO – Si amplia il sistema di telecamere “leggi targhe” che già sorvegliano il capoluogo e diversi comuni nei dintorni di Lecco: quest’anno anche Abbadia si doterà di questi dispositivi, in grado di segnalare in tempo reale il transito di veicoli rubati o ‘sospetti’, inseriti nella black list delle forze dell’ordine, potenzialmente utilizzati da malviventi.

Una soluzione per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione che vede la provincia di Lecco tra le più gravate in Italia, anche secondo l’ultima classifica del Sole 24 Ore (leggi qui)

“Siamo finalmente arrivati alla realizzazione del progetto che migliorerà la sicurezza sulla SP72 e nelle nostre strade interne” annuncia Cristina Bartesaghi, sindaco di Abbadia.

In paese è prevista la creazione di una centrale di controllo installata presso il Comando della Polizia Locale e due telecamere di lettura targhe presso l’ex Hotel “La Rosa e permetterà il controllo nei tre punti di accesso di Abbadia, due sulla SP72 a nord e a sud e uno per chi proviene dalla frazione di Maggiana di Mandello.

Verranno installate anche delle telecamere di prossimità ad alta definizione per controllare il territorio: all’incrocio tra via Onedo e la SP72, tra la stazione FS e l’incrocio SP72, via per Novegolo, la rotonda frazione di Crebbio, oltre alla sostituzione telecamere palazzo comunale.

L’installazione dei dispositivi leggi targhe avverrà in raccordo con il vicino comune di Mandello dove sono già presenti quattro analoghe telecamere, in località Pramagno, Somana, Rongio e in prossimità dell’Ufficio Postale.

“Nel 2018 ne verranno installate altre tre – annuncia il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli – verranno dislocate nella zona di Olcio, a Tavernetta e al confine tra Maggiana e Crebbio. Oggi sono collegate solo alla nostra centrale di Polizia Locale, ma l’intenzione è quella di creare, con Abbadia e anche Lierna, una centrale unica che sia collegata alla Questura, così come già accade a Lecco”.