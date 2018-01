ABBADIA – Possibili disagi alla viabilità domani, giovedì, lungo la strada provinciale ad Abbadia: a causa di lavori imprevisti ed urgenti sulla rete idrica, sarà infatti necessario istituire il senso unico alternato in via Nazionale, dalle 9 della mattina.

Inoltre, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Nazionale per il tempo necessario alla riparazione della perdita.