ABBADIA – La verifica antisismica degli stabili comunali, il progetto di insonorizzazione della mensa, la sistemazione del bagno delle scuole elementari e dei muri nella zona a lago (spiaggia ex Hotel ”La Rosa” e parco Chiesa Rotta), la sistemazione rete acque meteoriche tratto di via Onedo, la valorizzazione del sentiero del Viandante e la sostituzione degli infissi della scuola medie: è quanto si è riusciti a realizzare ad Abbadia negli ultimi mesi, “gli uffici – spiega il sindaco Cristina Bartesaghi – hanno lavorato alacremente per riuscire ad portare a termine tutti gli obiettivi prefissati”.

E’ stato progettato inoltre l’allargamento dell’incrocio di via Novegolo con via all’Asilo. “Siamo consapevoli che buona parte del problema in questa zona sta nell’immissione con la SP 72, ma l’ipotesi di una rotonda su questa arteria stradale è per il momento non realizzabile in tempi brevi – prosegue il primo cittadino – Tanto meno l’allargamento del sottopasso ferroviario. Il lavoro previsto, realizzato su un’area di proprietà comunale, é di immediata attuazione e propedeutico ad un futuro allargamento del ponte ferroviario e alla rotonda sulla SP72”.

Secondo il sindaco, l’allungamento del marciapiede e l’allargamento della strada “permetteranno una maggiore visibilità e fluidità del traffico e maggiore sicurezza per i pedoni”.



Nel frattempo in questi giorni sono state posizionate due pensiline per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus. “La scelta di questi due punti, Linzanico e Novegolo – spiega Bartesaghi – è stata determinata dal fatto che in queste due zone c’erano aree di proprietà pubblica da poter utilizzare subito- Una mamma di Crebbio ha avanzato la richiesta del posizionamento di una pensilina anche per questa frazione. Sappiamo che a Crebbio ne è già presente una della società SAL; è possibile valutare di spostare la fermata dalla piazza della Chiesa se gli orari del nostro servizio scuolabus non coincidono con quelli del trasporto pubblico. Nel 2018 con nuove risorse é nostra intenzione istallare una pensilina anche nella fermata nei pressi dei condomini di fronte all’ex Hotel La Rosa”.