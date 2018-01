LECCO – L’ultima notte dell’anno, ‘la notte degli elementi’, a Lecco, dove l’ormai vecchio 2017 è stato salutato con un grande spettacolo di teatro acrobatico figurativo. Un’attrazione che ha fatto scendere in piazza moltissimi spettatori pronti al conto alla rovescia per accogliere il 2018.

Equilibristi, trampolieri, acrobati ed ancora danzatori, artisti internazionali e rinomati del ‘Circo e dintorni’ che già in passato avevano portato la propria performance nelle grandi città italiane, per giungere la notte di San Silvestro in piazza Cermenati a Lecco.

Grande lo stupore e moltissimi gli applausi dei presenti, incantati dalla bravura degli artisti. Immancabile, poi, lo spettacolo pirotecnico sul lago, con i festeggiamenti che sono continuati con il brindisi nei pressi della pista di pattinaggio allestita ad hoc per le festività natalizie.

Non è stata trascurata la sicurezza, con i mezzi pesanti a sbarrare le strade del centro.

GALLERIA FOTOGRAFICA: