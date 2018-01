LECCO – E’ pronto a riniziare il Corso di Bagnino di Salvataggio per piscina promosso dalla Società Nazionale di Salvamento sezione Lecco. Il 1° corso 2018 partirà la prossima domenica 14 gennaio dalle ore 9.10 presso il Centro Sportivo Bione.

I requisiti per l’ammissione:

– 16 anni compiuti alla data dell’esame

– titolo di studio non inferiore alla licenza media

Altre informazioni:

– consegna domanda d’ammissione corso, restituzione della stessa, compilata e firmata dall’interessato, o dai genitori se minorenne, presentando un documento d’identità

– presentarsi con certificato medico di idoneità fisica generica o per attività sportiva non agonistica in corso di validità ( la mancanza di detto preclude la prova)

– quota €10,00 come ingresso piscina con prova ammissione

– superare le seguenti prove:

– tuffo di partenza e nuotare senza fermarsi: 25 metri a stile libero, dorso e rana

– immersione e proseguimento in apnea

Modalità di svolgimento del corso

– le lezioni pratiche e teoriche si terranno presso:

la piscina “Al Bione” a Lecco di domenica mattina

dalle ore 9:30 alle 10:30 lezione pratica in piscina

dalle ore 10:45 alle 11:45 lezione teoria in aula

– il calendario delle lezioni teoriche B.L.S. e medicina verranno comunicate dopo accordi con il medico

– Inizio Corso: 14 gennaio 2018 Esame: 29 aprile 2018

Il corso è tenuto da Angelo Alfredo Valtolina (cellulare +393475270678), Istruttore nelle Arti Marinaresche per il Salvataggio, brevetto n° 556215

Alla seconda lezione occorre presentare la fotocopia della Carta di Identità e Codice Fiscale (fronte e retro), 2 fototessere uguali recanti sul retro nome e cognome in stampatello, versamento di € 340,00 sul c/c postale n. 1004461115, oppure bonifico con codice IBAN: IT67F0760101600001004461115 intestato a: Società Nazionale Salvamento, Sezione di Lecco, causale: primo corso anno 2018

La quota comprende: materiale didattico, ingresso e utilizzo degli impianti, esame finale, e rilascio ai candidati idonei del brevetto di Bagnino di Salvataggio per piscina. La quota non è rimborsabile a corso iniziato. Il corso dà diritto al Credito Formativo Scolastico agli Esami di Stato