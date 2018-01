LECCO – E’ stato l’ospedale Manzoni a ospitare il primo corso ‘live’ dedicato a personale infermieristico dal titolo “Excellence in nursing: carto3 dedicated set-up”.

L’iniziativa, rivolta agli infermieri proveniente dagli ospedali del nord Italia, ha avuto come obiettivo quello di approfondire i principali passi per un corretto e veloce ‘set-up’ di sala per procedure complesse di ablazione effettuate con l’utilizzo del sistema di mappaggio Carto3 – tecnicamente un sistema non fluoroscopico transcatetere di navigazione e di mappaggio elettroanatomico tridimensionale real-time per lo studio e l’ablazione delle aritmie cardiache – e di osservare lo stato dell’arte del trattamento della Fibrillazione Atriale con il meglio della tecnologia ad oggi disponibile.

Della durata di un giorno, il corso è stato organizzato in sessioni teorico-pratiche attraverso presentazioni dedicate e un caso ‘dal vivo’ in sala operatoria eseguito dal dottor Antonio Pani, responsabile U.O. di Elettrofisiologia, che ha mostrato il metodo per la preparazione della sala operatoria e l’approccio clinico per il trattamento della Fibrillazione Atriale, la forma più diffusa di aritmia cardiaca.

Responsabile del corso, invece, Paola Ciceri, individuata come docente per la sua professionalità e lunga esperienza nel campo delle procedure complesse eseguite proprio con il sistema di mappaggio Carto3.

L’iniziativa, organizzata con la collaborazione di Biosense Webster, divisione di Johnson & Johnson Medical Spa, ha ricevuto ottimi feedback dai partecipanti e verrà con tutta probabilità riproposta con il nuovo anno.