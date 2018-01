LECCO – Il Patto di Comunità si arricchisce di nuovi soggetti partecipanti ad una gara di solidarietà in grado di fare la differenza: alla fine di dicembre, infatti, anche la Caritas decanale di Lecco, l’Associazione Volontari Caritas Lecco e i doposcuola cittadini delle Parrocchie di San Nicolò, Sant’Andrea, Santa Maria Assunta, della società San Vincenzo De Paoli, della Croce Rossa di Lecco e del Progetto Adolescenti Onlus hanno sottoscritto il documento.

Il Patto di Comunità, nato nel 2016 per mettere in rete e favorire la collaborazione di una serie di soggetti impegnati nell’ambito delle politiche sociali, colleziona e mette in sinergia gli sforzi di enti, realtà private, associative e singoli cittadini, attraverso un’azione comune sul territorio che genera risorse, attenzioni e relazioni per la cura delle famiglie e dei minori.

Fra gli obiettivi del Patto di Comunità troviamo la coesione sociale, intesa come bisogno delle persone di una comunità, la corresponsabilità tra i soggetti, che permetta di offrire a ogni realtà il ruolo in cui sappia e possa essere utile allo sforzo collettivo, la necessità di dialogo con e nei quartieri, per attivare volontari e cittadini e metterli nella condizione di compiere azioni quotidiane costruttive, nella concretezza del territorio comunale.

Ad oggi, dunque, partecipano al progetto di questa grande famiglia, basata sulla solidarietà e sulla corresponsabilità, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco, Federfarma Lecco, le Organizzazioni Sindacali, la Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monaza, la Parrocchia di S. Materno e le Parrocchie di San Nicolò, Sant’Andrea, Santa Maria Assunta, la società San Vincenzo De Paoli, la Croce Rossa di Lecco, il Progetto Adolescenti Onlus, la Caritas decanale di Lecco e l’associazione Volontari Caritas Lecco.

Tra gli esercenti privati che hanno aderito, distribuendo nel 2017 circa 600 pasti sospesi, ecco il Bar Baff, il ristorante GranoZero, il Mojito Bar, l’osteria La Barrique, la Pizzeria 2001, il Vespa Caffè, il ristorante Il Barcaiolo e il ristorante Il Giardino.

Anche la Caritas decanale di Lecco e l’associazione Volontari Caritas di Lecco si impegnano nell’ambito del progetto “Cibo e relazioni – lascia un sospeso”, che valorizza e amplia gli sforzi di questa realtà e del Comune sul fronte dell’alimentazione come bisogno primario delle persone e soprattutto atto di dignità per chiunque, accompagnato da relazioni in grado di riformare e accrescere il capitale sociale di chi si trovi in difficoltà, aiutandone la ripartenza. Nel 2016 Mensa Caritas ha distribuito oltre 11.000 pasti.

“Il Patto di Comunità sta progredendo dalla sua nascita in maniera molto significativa, a conferma di due cose: anzitutto che il rapporto di fattiva collaborazione tra il Comune e le realtà da sempre attive nel sociale si rafforza costantemente, anche grazie all’adesione a strumenti come questo, secondariamente il suo continuo allargamento dimostra la validità dell’idea di un welfare comunitario e diffuso, promossa con convinzione dall’amministrazione comunale anche attraverso gli Stati Generali del Welfare – sottolinea l’assessore alle politiche sociali del Comune di Lecco, Riccardo Mariani – Si incentiva in questo modo lo sviluppo di una responsabilità sociale diffusa, che vede nel Comune una regia generale, in grado di chiamare a raccolta il mondo indispensabile e fertile che rende la parola welfare una concreta realtà, fatta di sostegno, aiuto e supporto. Il Patto di Comunità si sta dimostrando uno strumento interessantissimo, in grado di attirare l’attenzione anche di altre realtà del territorio lombardo”.