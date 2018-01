MANDELLO – Hanno sfidato le temperature invernali e le acque gelide della darsena Falck, a Mandello, i 16 temerari che hanno dato il benvenuto al nuovo 2018 con il primo bagno dell’anno, rinnovando la tradizione.

4 gradi la temperatura esterna, solo 7 quelli dell’acqua in cui si sono tuffate le persone presenti, fra loro due ragazzi e due donne, a riva anche il vicesindaco di Mandello Serenella Alippi; “faccio i miei complimenti a tutti i presenti che si sono buttati in acqua quale gesto propiziatorio di un buon inizio anno. Colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti i cittadini, sportivi e non, di un sereno 2018”.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA: