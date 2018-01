CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Escursionisti Calolziesi Genepì, anche quest’anno, organizza corsi di sci alpino e snowboard sulle nevi di Chiesa Valmalenco.

I corsi si effettueranno nelle domeniche del 4, 11, 18 e 25 febbraio. Le partenze sono fissate per le ore 6.15 dalla ex Piazza Mercato di Calolziocorte e verrà effettuata una fermata intermedia a Lecco all’imbocco del tunnel in via Fiandra alle ore 6.30. I rientri sono previsti per le ore 19 circa. La quota di partecipazione deve essere interamente versata al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 30 gennaio 2018.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Corso Dante, 18 martedì e venerdì dalle 21 alle 23; e-mail: info@gecgenepi.it; telefono 3339267671 o 3288683757.