CALOLZIOCORTE – Ancora una volta la Lotteria dei Commercianti si è confermata un vero e proprio successo.

L’estrazione della sottoscrizione a premi promossa da Confcommercio Valle San Martino con la collaborazione dei commercianti della città è avvenuta nel pomeriggio del 6 gennaio all’oratorio di Calolziocorte.

Soddisfatta la presidente Cristina Valsecchi: “Come lo scorso giugno, anche questa volta, il primo premio è andato a un biglietto staccato pochi minuti prima della chiusura della sottoscrizione. L’iniziativa è andata bene: se a giugno sono stati dati circa 1800 biglietti, per la lotteria di Natale i biglietti consegnati sono stati oltre 2800, un numero significativo”.

Soddisfatti sia clienti che commercianti: “L’iniziativa, da un lato favorisce i commercianti della città che ringraziamo per loro massiccia adesione, dall’altro consente ai clienti di vincere dei buoni spesa da utilizzare in tutti i negozi aderenti nel mese successivo all’estrazione. E’ anche un buon modo per farsi conoscere dai clienti dalle zone limitrofe”.

I biglietti vincenti: 1) 2864; 2) 0773; 3) 1196; 4) 1542; 5) 1795; 6) 0157; 7) 2621; 8) 1888; 9)0598; 10) 1225; 11) 2690; 12) 1143.