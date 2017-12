CALOLZIOCORTE – E’ stata approvata in Giunta la proposta di deliberazione per la manutenzione straordinaria, nel 2018, di alcune strade comunali.

L’intervento rientra nel più generale programma di attuazione delle opere pubbliche riguardanti le infrastrutture del territorio comunale urbano ed extraurbano e nasce dalla volontà di migliorare la viabilità per una maggiore sicurezza e migliore transitabilità di varie strade.

L’intervento, il cui costo complessivo ammonta a 175.000 euro, si pone come obiettivo la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali che presentano le pavimentazioni in asfalto particolarmente ammalorate e che, nonostante siano sottoposte a costanti interventi di manutenzione sono in cattivo stato di conservazione, e potenzialmente pericolose per eventuali danni a cose e persone.

Ecco le vie comprese nello studio di fattibilità e che dovrebbero essere oggetto dell’intervento previsto nei prossimi mesi.

Corso Europa (76.000 euro): sui tratti compresi tra la gelateria Hope e l’intersezione con Via C. Battisti, all’incrocio tra via Lavello e Via Nullo e dall’incrocio con via Nullo e fino all’intersezione con Via Milano (metà carreggiata) la pavimentazione si presenta particolarmente deteriorata visto l’alto traffico veicolare. Si prevede pertanto la scarifica profonda della fondazione esistente, la realizzazione di uno strato di fondazione e la posa finale del tappetino d’usura. Via Lavello (29.000 euro): sul tratto compreso tra il sovrappasso ferroviario e fino al centro sportivo si prevede la scarifica del manto stradale superficiale e la successiva posa del nuovo tappetino d’usura. Via Gerola (10.000 euro): nel tratto iniziale non asfaltato si prevede la rimozione della pavimentazione esistente e la successiva realizzazione di uno strato di fondazione. Via F.lli Calvi (10.000 euro): sui tratti compresi dal civico 51 all’intersezione con via Vitalba e da piazza S. Michele a Via SS. Cosma si prevede la scarifica del manto stradale superficiale e la successiva posa del nuovo tappetino d’usura; inoltre viene previsto il rifacimento del tappetino bituminoso del tratto di marciapiede davanti alla farmacia. Via Guagnellini (5000 euro): per i tratti di strada della via più deteriorati si prevede la scarifica del manto stradale superficiale e la successiva posa del nuovo tappetino d’usura. Via Volta (7000 euro): per i tratti di strada della via più deteriorati sul tratto si prevede la scarifica del manto stradale superficiale e la successiva posa del nuovo tappetino d’usura.