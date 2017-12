LECCO – Proseguono gli eventi intorno alla pista di pattinaggio di piazza Garibaldi A Lecco. “La notte di San Silvestro si festeggerà, con panettone e spumante, sui pattini – spiega il direttore Ferdinando Uga – mentre per l’epifania ci farà visita una Befana speciale, che regalerà il carbone sfrecciando sul ghiaccio”.

Inoltre, in occasione delle festività natalizie, l’orario di apertura è stato ampliato: dal 24 dicembre all’8 gennaio si potrà pattinare dalle 10.30 alle 23.

L’aria di festa circonderà piazza Garibaldi per tutto l’inverno: martedì 9 gennaio andrà in scena il “Magic Show” di Fortunato Marbella, mentre le scuole avranno la possibilità di organizzare, durante la settimana, una pattinata mattutina. Venerdì 12 gennaio sarà la “Giornata dei nonni”, durante la quale tutti i nipotini, accompagnati dai propri nonni, potranno divertirsi sul ghiaccio senza pagare il biglietto d’ingresso. Il calendario di eventi è in continuo aggiornamento, in una piazza Garibaldi poetica, incantevole, ma soprattutto natalizia.

Il biglietto per poter accedere alla struttura costa 6 euro per gli adulti, 3 euro per i bambini sotto il metro d’altezza. La pista è aperta dalle 10 alle 23 nei giorni festivi e prefestivi; dalle 15 alle 22.30 nei feriali.