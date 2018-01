VALSASSINA – Parte l’8 gennaio l’ultima fase del progetto “Chi ha paura della diversità?” promosso dal Centro Orientamento Educativo di Barzio e sostenuto dalla Fondazione della Provincia di Lecco, dalla Banca della Valsassina e dalla Galleria Melesi.

E’ il cuore del progetto che vede coinvolti circa 600 bambini, alunni della scuola primaria e della scuola d’infanzia. Interessa tutti i paesi della Valle proponendo attività educative alle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie di Premana, Casargo, Cortenova, Primaluna, Introbio, Pasturo e Cassina e alla scuola per l’Infanzia di Ballabio.

Il progetto ha preso avvio in estate con proposte rivolte agli adulti: un convegno sul Mediterraneo tenuto presso la sede del COE a Barzio e con una rassegna cinematografica che ha presentato film provenienti da Italia, Tunisia, Burkina Faso, Marocco, Sudan e Ruanda, introdotti da esperti cinematografici e animatori interculturali.

Nei prossimi mesi, avvalendosi del libro “E tu chi sei? L’Okapi”, scritto dal lecchese Dino Ticli, autore di numerosissimi libri per ragazzi, e illustrato dall’artista Gianni Cella, il progetto “Chi ha paura della diversità?” offrirà alle scuole della Valsassina interessanti e divertenti momenti educativi nei quali i bambini saranno portati a riflettere sul valore e sulle opportunità di crescita che ogni incontro porta con sé.

Certamente questo progetto è come una piccola goccia nel grande mare della vita, che però può far crescere la pianta della speranza e della fiducia presente in ognuno di noi, magari in germe ma pronta a fiorire.