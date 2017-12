PREMANA – Il Capodanno a Premana è nel segno dei giovani: da ben quindici anni un gruppo di ragazzi si prodiga per i festeggiamenti tra Natale e la notte di San Silvestro, animando il paese dell’alta Valvarrone, con eventi che attirano a Premana anche i giovani degli altri comuni vicini.

“Eravamo in sei all’inizio, abbiamo organizzato una prima festa di Capodanno, un piccolo evento ma che ha dato vita a quanto accaduto negli anni successivi, con la partecipazione di sempre più persone. Anche il nostro gruppo è aumentato, oggi siamo una trentina di ragazzi” racconta Michele di Stafffeste, il nome dato all’associazione che da allora si occupa delle iniziative di fine anno a Premana.

Il cenone di Capodanno raccoglie tutti, ragazzi, anziani e famiglie nella tensostruttura allestita al centro sportivo. E’ solo l’ultimo dei quattro appuntamenti che sono stati programmati anche quest’anno a Premana tra Natale e il 31 dicembre: la Rock Night Live Show anticipa il Christmas Party, la sera del 25 dicembre, sempre a ritmo di musica così come la Cena in the music, la serata nata dalla collaborazione con le associazioni del paese, animata da musica popolare. Infine la New Year Party serata del 31 dicembre, una grande festa con cenone, quest’anno da sapore dei prodotti della Valtellina, e musica fino all’alba.

“L’affluenza col passare degli anni è notevolmente aumentata – raccontano – partendo dai 200 ingressi dei primi anni arrivando fino ai 3000, attirando oltre ai giovani delle zone vicine anche gente dalle provincie di Milano, Como, Sondrio, Bergamo e in qualche occasione anche da regioni limitrofe”.

Il tutto ha un fine solidale, la beneficenza: “Il ricavato – spiegano – viene devoluto ogni anno alle associazioni o istituzioni che necessitano di un aiuto, dagli enti del soccorso e di assistenza sanitaria alle scuole del paese”.