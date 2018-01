LECCO – Migliorare la conoscenza dei principali strumenti per ottimizzare la propria presenza sulla rete e raggiungere risultati concreti sul web e con i social media.

Sono questi i principali obiettivi della azione di sensibilizzazione che Confcommercio Lecco sta portando avanti per far crescere la cultura digitale delle imprese associate e fornire indicazioni utili per un uso professionale ed efficiente delle tecnologie digitali.

In questo scenario si inserisce l’ormai tradizionale appuntamento con l’Open Day gratuito organizzato da Confcommercio Lecco per aiutare le imprese su tutto quanto riguarda la materia dell’on-line. Quest’anno l’Open Day Digitale si svolgerà lunedì 15 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Lecco in piazza Garibaldi 4: iscrizioni entro lunedì 8 gennaio.

La proposta di Confcommercio Lecco, in collaborazione con ShareNow! (network di consulenza per le strategie digitali delle imprese che da oltre due anni segue l’associazione), punta ad approfondire i principali temi in materia digitale: come impostare in chiave marketing la presenza on-line delle piccole aziende e investire in modo corretto (e contenuto) sul web; le tecnologie più adatte per costruire siti moderni, ben fatti e performanti; le tecniche (Seo, Search engine optimization) per posizionarsi al meglio nei risultati dei motori di ricerca; i metodi per utilizzare in modo professionale Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram…; i modi per risparmiare sull’advertising on e off line e per gestire la propria reputazione sul web. Nel corso dell’Open Day gli esperti di Share Now! saranno a disposizione delle imprese per rispondere a domande sull’on-line e per illustrare casi di successo.

Per confermare la propria presenza inviare una email all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it entro lunedì 8 gennaio, indicando il numero di persone che saranno presenti all’appuntamento. Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: tel. 0341 356911.