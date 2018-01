ABBADIA LARIANA – Tradizionale appuntamento a Crebbio (Abbadia Lariana) nell’ambito della festa patronale di Sant’Antonio, con la benedizione degli animali.

Sul sagrato della chiesa, oggi pomeriggio, domenica, sono stati in molti a presentarsi chi con il proprio amico a quattro zampe, chi con il proprio uccellino, ma non sono mancati mucche, capre, pecore e cavalli per ricevere la benedizione. Ad impartirla, a protezione degli amici animali e di coloro che li accudiscono e governano, è stato don Pietro Mitta.

Un momento speciale che come sempre ha attratto la curiosità di tanti bambini giunti numerosi per vedere da vicino gli amici animali.

Come vuole la tradizione in quel di Crebbio, dopo la benedizione e la chiusura del momento religioso, si è tenuto l’incanto dei canestri, mentre la giornata si è aperta con un pranzo comunitario dove non è mancata la tipica polenta oncia. Questa sera si bissa a tavola, con una cena che chiuderà i festeggiamenti del patrono.