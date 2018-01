DERVIO – Sono giunti a termine in questi ultimi giorni gli interventi di messa in sicurezza dei solai dell’edificio della scuola media di Dervio.

“Tante volte le cronache nazionali si sono purtroppo occupate di crolli di intonaco dai soffitti delle scuole, e per evitare per quanto possibile questo problema – spiega il sindaco Davide Vassena – l’Amministrazione Comunale ha fatto eseguire da tecnici specializzati un attento rilievo ed un’analisi geometrica, strutturale e di sicurezza dell’edificio”.

Analisi finanziate dal Comune grazie al contributo di 7 mila euro ricevuto tramite il bando della Buona Scuola promosso dal Ministero. Il risultato dei controlli avrebbero rilevato il buono stato di conservazione e di sicurezza statica e sono infatti state rilevate solo alcune aree circoscritte potenzialmente soggette ad un fenomeno di sfondellamento dei solai.

“Tale fenomeno – spiega Vassena – che non è indice di un problema strutturale, consiste nella possibilità di un eventuale distacco e nella successiva caduta della parte inferiore delle pignatte dei solai in laterocemento e/o dell’intonaco. Lo sfondellamento, seppur come detto non rappresenti un problema strutturale, può però diventare un pericolo per la sicurezza di ambienti e persone, in quanto il carico che si stacca dal solaio può raggiungere un peso di 40÷50 Kg/mq e generare situazioni imprevedibili”.

Per questo, una volta ottenuti i risultati dello studio, il Comune è intervenuto nelle aree della scuola dove è stato localizzato il possibile rischio, realizzando uno speciale sistema di controsoffitto fissato ai travetti del solaio che, di fatto, fungerebbe da “rete di sicurezza” nel caso in cui si dovesse verificare il fenomeno dello sfondellamento, impedendo la caduta a terra di eventuali detriti. “Si è inoltre intervenuti realizzando alcune opere murarie puntuali, dove erano stati eseguiti i saggi in fase di analisi, per mantenere la solidità e la sicurezza dei solai” conclude Vassena – La spesa complessiva è stata di circa 30 mila euro: soldi ben spesi per aumentare la sicurezza di chi frequenta le nostre scuole”.

Non solo le medie: il Comune si è visto recentemente assegnare altri due contributi, entrambi di circa 7 mila euro, per analisi strutturali alla scuola elementare e alla scuola dell’infanzia. “Anche in quel caso, se dovessero rilevarsi problemi, interverremo con la messa in sicurezza”.