LECCO – Domenica 14 gennaio alle 17.30 nella Chiesa di Santa Marta a Lecco, la tradizionale messa in rito ambrosiano antico sarà celebrata da don Paolo Ventura e accompagnata da un significativo programma di musiche a due voci e organo.

La messa è quella della seconda domenica dopo l’Epifania; è celebrata in latino nella forma della messa con cantici; le lezioni e il Vangelo sono lette in italiano.

I pezzi cantati sono eseguiti da due giovani cantanti lecchesi: il mezzosoprano Dyana Bovolo (nata a Lecco), ormai attivamente presente in eventi musicali di rilievo in Italia, e il soprano Paola Galli, che studia canto presso la scuola musicale di Villa Gomes; all’organo suona Stefano Piva. Nel corso della liturgia intoneranno musiche di Haendel, Grancini, Franck, Faurè, Perosi, impaginando una preziosa sequenza di canti sacri composti in un arco cronologico che va dal XVIII al XX secolo.

Nella liturgia ambrosiana, il tempo dopo l’Epifania prolunga l’eco del ciclo natalizio, ricordando l’opera divina dell’Incarnazione; infatti la seconda domenica propone il Vangelo delle Nozze di Cana: è il primo miracolo di Gesù, già ricordato nell’Epifania fra le prime manifestazioni del Signore al mondo.