MILANO – La mobilitazione è stata indetta in tutta la Lombardia, un’ora di sciopero per questo venerdì indetto dalle sigle regionali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Lombardia in seguito al tragico incidente sul lavoro alla Lamina di Milano, dove hanno perso la vita tre operai asfissiati dalle esalazioni di ossido di zolfo durante la manutenzione di un forno,

Le ultime notizie parlano di un’indagine per omicidio colposo per verificare se vi siano stati errori umani o della strumentazione che potrebbe non aver rilevato la presenza del gas tossico.

“E’ solo l’ultimo incidente mortale, in ordine cronologico, costato la vita a 3 lavoratori – dicono i sindacati – Angoscia, sgomento e rabbia sono i sentimenti che viviamo in queste ore e che ci spingono ad alzare, ancora di più, il livello di impegno contro questa vergogna. Troppo spesso gli incidenti sul lavoro non sono la conseguenza di fatalità ma di mancanza di rispetto da parte delle imprese delle procedure e delle regole di sicurezza. Troppo spesso questi drammi mostrano l’inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e delle misure necessarie per garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori”.

In Lombardia, da gennaio a novembre 2017, sono stati 127 i morti sul lavoro.

“Troppo spesso le condizioni di lavoro vengono messe in secondo piano sottovalutando la necessità della prevenzione. Troppo spesso la formazione e gli interventi di sensibilizzazione sul tema e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro vengono ritenuti dei costi e non invece degli investimenti sulle persone e sul loro futuro” continuano i referenti sindacali.

“Il Contratto nazionale dei metalmeccanici ha prodotto importanti avanzamenti sui temi della salute e della sicurezza che devono trovare cittadinanza in tutti i luoghi di lavoro per porre argine a questi drammi, rendendo più forti i lavoratori nella difesa dei propri diritti e rafforzando una condivisa e diffusa cultura della sicurezza”.

L’invito dei sindacati regionali alle proprie strutture e alle Rsu, per lo sciopero di venerdì. È quello di realizzare assemblee in tutti i luoghi di lavoro. “Il diritto alla vita di un lavoratore è un bene assoluto che nessuno può cancellare”.