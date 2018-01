LECCO – “Il weekend dell’Epifania si prospetta bagnato al Nord, per una nuova intensa perturbazione in arrivo questa volta da Spagna e Nord Africa” – spiega Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com – sabato 6 gennaio piogge attese soprattutto sul Nordovest con neve sulle Alpi mediamente oltre 800-1200m; nubi ma pochi fenomeni su Nordest e centrali tirreniche, più concentrati su alta Toscana e rilievi in generale. Domenica piogge più organizzate dovrebbero interessare gran parte del Nord Italia e alta Toscana, ancora in prevalenza asciutto sul resto del Centro e al Sud qui con anche belle aperture.

A fare un focus su quanto accadrà sul territorio lecchese è il meteorologo Daniele Berlusconi: “In questo momento e fino a alla mattinata di domani assisteremo ad una breve tregua con tempo prevalentemente soleggiato. Dal pomeriggio di domani, venerdì, si avvicinerà un’area di bassa pressione che porterà un tempo prevalentemente autunnale, con molte nuvole e piogge deboli nei giorni di sabato e domenica. Tutto questo in contesto climatico mite, con le temperature minime che non scenderanno oltre i 4 – 5 gradi centigradi e le massime che si assesteranno sui 9 – 10 gradi. Lo zero termico si registrerà intorno ai 2500 metri di quota sia domani che nel giorno dell’Epifania, così come domenica 7. Un peggioramento meteo l’avremo nella giornata di lunedì 8. La quota neve è prevista intorno ai 1500 – 1700 metri destinata a scendere tra l’8 e il 9 a causa dell’arrivo di aria più fredda”.