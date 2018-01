ESINO – Fervono i preparativi per la notte più incantata dell’anno ad Esino Lario, quella in cui Tre Magi a cavallo attraversano tutto il paese portando doni a grandi e piccini, quella in cui rivive la tradizione e la suggestione dei tempi passati, quella in cui si rievoca la Nascita di Gesù E’ la Notte dei Magi, in programma il 6 gennaio prossimo ad Esino… e che quest’anno riserverà qualche sorpresa in più.

“La Sfilata dei Magi per le vie del paese risale ad oltre 70 anni fa ed è una delle tradizioni più sentite ad Esino” spiega Carlo Borgia, Gruppo Amici del Presepe Vivente di Esino, “Il Corteo, accompagnato dalle note del Corpo Musicale San Vittore, percorre tutto il paese, facendo rivivere anche quegli angoli a volte sconosciuti e meno frequentati. Inoltre una delle particolarità di Esino è quella di avere 2 centri storici (Cres a Psciach) e quest’anno abbiamo voluto che fossero ulteriormente coinvolti e valorizzati”

In occasione della 30° edizione, infatti, gli organizzatori hanno deciso di dare una veste nuova all’evento. Per la prima volta sarà infatti il nucleo di Esino Inferiore (Psciach) ad ospitare il Presepe Vivente: vicoli, angoli caratteristici, antiche case faranno da scenario ad un presepe completamente rinnovato, ove per una notte, in un’atmosfera unica ed emozionante, rivivranno suoni, profumi e mestieri di oltre 2000 anni fa. La Corte di Re Erode sarà allestita presso la Casa delle Suore Marcelline, all’imbocco della Via Crucis.

Ad Esino Superiore (Cres) sarà invece la tradizione rurale ad animare il centro storico, con l’apertura di vecchie case e la ricostruzione di antiche ambientazioni. Folklore e sapori regaleranno uno scorcio di passato, da scoprire attraversando viuzze e portoni spesso chiusi e nascosti ai visitatori

Ogni anno alla manifestazione assistono circa 4000/5000 persone, con la consegna di oltre un migliaio di doni da parte dei Re Magi. La crescente partecipazione di pubblico è un grande stimolo per la realizzazione dell’evento, che impegna circa 150 volontari per una decina di giorni a tempo pieno (dal 27 dicembre sino all’Epifania) e vede il coinvolgimento di tutte le associazioni esinensi, della Parrocchia San Vittore, della Scuola Materna M. Vedani e del Comune di Esino Lario.

“L’impegno è notevole, moltissime persone donano il proprio tempo e le proprie forze per l’organizzazione dell’evento, sacrificando le vacanze natalizie, ma i risultati gratificano ogni sforzo! Inoltre creare il presepe all’interno del paese era un’idea che avevamo da tempo e finalmente quest’anno siamo riusciti a realizzarlo. Con la nuova ambientazione abbiamo voluto che anche ogni angolo del Paese fosse protagonista” conclude Borgia “e siamo certi che quest’anno la Notte dei Magi sarà ancora più suggestiva e sorprendente”.

PROGRAMMA “LA NOTTE DEI MAGI”

Sabato 6 gennaio 2018 – Esino Lario

• Ore 16.00: Un giro tra le antiche case

Percorrendo le vie dei centro storico di Esino Superiore si potrà curiosare per scoprire “Come eravamo”;

• Ore 17.30:

Apertura Presepe

Apertura Corte di Re Erode presso la Casa delle Suore Marcelline – Via Parrocchiale

• Ore 18.00:

Partenza sfilata dei Magi dall’Albergo “La Lucciola” e percorrenza del Corteo per le Vie del Paese;

• Ore 23.00:

Arrivo dei Magi al Presepe;