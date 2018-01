ABBADIA – In questi giorni il paese è in festa per il santo patrono a cui è intitolata la chiesa parrocchiale di Crebbio, Sant’Antonio.

In vista delle numerose auto che accederanno alla frazione, è stata variata la viabilità con l’istituzione senso unico di circolazione con direzione Abbadia Lariana – Crebbio sul tratto di via Costituzione partendo dall’ex depuratore comunale fino alla rotatoria situata tra via Costituzione e via per Maggiana dalle ore 19 alle ore 24 di venerdì 19 gennaio e sabato 20 e dalle ore 12 alle 22 domenica 21.

QUI l’ordinanza sindacale.

Un’altra festa si avvicina all’orizzonte: quella della compatrona Santa Apollonia che sarà domenica 11 febbraio.

Per la gioia dei bambini mercoledì 31 gennaio verrà bruciato “il Ginèe”. Cominciate a preparare “le tolle”.