GARLATE – Inaugurazione bagnata e (si spera) fortunata per il nuovo parco giochi allestito alle spalle del Mc Donald’s di Garlate. La pioggia scesa copiosa sabato mattina, non ha fermato il taglio del nastro per questa nuova area verde del paese, realizzata grazie al contributo del locale garlatese, appartenente alla nota catena di fast food, che ha collaborato con il Comune dotando il parco dei giochi per i bimbi.

All’inaugurazione era presente anche una simpatica befana, insieme ai ragazzi della Polisportiva guidata da Sonia Rondini, e a Dante Redaelli del Team Bmx.

“Abbiamo voluto simbolicamente inaugurare il parco all’Epifania perché è un dono che guarda ai più giovani. Oggi piove ma ci saranno giorni più belli e penso che d’estate questa sarà una delle aree più frequentate del lungolago” ha spiegato il sindaco Giuseppe Conti ringraziando per l’interessamento il titolare del Mc Donald’s di Garlate, Fabio Debosini, che con lui ha tagliato il nastro tricolore.

“La sinergia tra istituzioni e attività consente di raggiungere i risultati più belli e in tempi più brevi. Questa è un’iniziativa che guarda ai bambini e non può che farci contenti – ha proseguito il sindaco – non è finita qui, verrà riqualificato tutto il verde di quest’area, vogliamo rendere questa parte di Garlate sempre più fruibile”.

In primavera è prevista inoltre l’apertura di un nuovo parco anche in via Figina, dove, oltre all’area fruibile da bimbi e famiglie, ci saranno anche otto orti sociali che il Comune ha già provveduto ad assegnare ai cittadini attraverso un bando concluso nelle scorse settimane.