GARLATE –

Per questo motivo un piccolo ma determinato gruppo di persone affianca l’amministrazione comunale per portare avanti un’iniziativa di raccolta dei dati relativi alla presenza delle colonie feline sul territorio comunale.

Tutti i dati raccolti verranno inseriti in un programma di intervento che si basa su 5 punti principali: sostenere con cibo (crocchette o altro) le colonie accudite e sfamare quelle non presidiate; installazione, ove possibile, di casette opportunamente studiate per la protezione del cibo e di ripari per la stagione invernale; verificare possibili rischi a cui la colonia è esposta, monitorarne i soggetti malati o feriti e garantirne eventuali cure; controllo delle nascite e adozioni.