ERVE – Sono stati 30, gli ervesi che hanno partecipato al concorso per i migliori presepi lanciato all’inizio delle festività natalizie dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Sei i vincitori, divisi in categoria ‘tradizionale’ e ‘originale’ che sono stati scelti dalla giuria e premiati dal sindaco Giancarlo Valsecchi.

Fra i presepi ‘tradizionali’ il vincitore è quello di Donatella Valsecchi, seguito da quello di Marcello Valsecchi e poi di Laura Carsana. Mentre per la categoria ‘originale’ il vincitore è il presepe di Cristina Arosio, al secondo posto quello di Carlo Cadenazzi, al terzo di Matteo Milani.