LECCO – Il notaio lecchese Luca Donegana è stato eletto nella giunta di Federnotai guidata da Giovanni Liotta, nuovo presidente che resterà in carica per il prossimo triennio 2018 – 2020.

Il presidente Liotta ha sottolineato come “Federnotai continuerà la sua azione diretta a cercare di migliorare il Notariato in un momento di profonda trasformazione tecnologica e digitale. Vogliamo porci come interlocutori sia per le istituzioni e sia, come sempre abbiamo fatto, per i cittadini e le imprese a garanzia dei loro diritti. Federnotai è impegnata su molti fronti: contrasto del riciclaggio, informatizzazione degli atti immobiliari e societari, blockchain e più in generale verrà proseguito l’impegno per la promozione e la diffusione di una cultura della legalità, profondamente connessa al ruolo del notaio”.