BELLANO – Regione Lombardia ha approvato questa mattina la delibera avente per oggetto la “Promozione dell’accordo di programma denominato ‘itinerari tra lago e monti – passeggiando tra lago & monti nei comuni di Bellano, Lierna, Taceno, Varenna’, in attuazione del protocollo d’intesa finalizzato alla definizione di accordo/i di programma per il rilancio dell’area centro orientale del lago di Como”.

“Dopo l’evento Wikimania 2016, abbiamo deciso di valorizzare le progettualità del territorio con un’operazione concreta che ha avuto oggi la piena approvazione”, ad annunciarlo è il sottosegretario Daniele Nava. Il Protocollo di Intesa ha preso proprio avvio dall’evento mondiale Wikimania, organizzato dal comune di Esino Lario nel giugno 2016; l’ipotesi progettuale del comune di Esino Lario, che è in fase di definizione, costituisce, per l’attuazione di questo Protocollo, elemento cardine ed imprescindibile.

“Abbiamo dunque stanziato – sottolinea il sottosegretario Nava – un importante contributo di 400.000 euro per l’ampliamento del sistema di passerelle all’interno del fiume Pioverna nell’Orrido di Bellano; la riqualificazione di Piazza IV Novembre con la valorizzazione dell’opera di Giannino Castiglioni nel comune di Lierna; il proseguimento della pista ciclopedonale in località Tartavalle, con collegamento della sponda destra del torrente Pioverna alla sponda sinistra nel comune di Taceno; la riqualificazione ambientale e strutturale della passerella a lago e Via dei Marmisti a Varenna”.

“Con questa delibera – precisa il Sottosegretario Nava – aggiungiamo un ulteriore tassello agli impegni presi in questa legislatura e con tutto il territorio”.

“Prossimamente verranno definiti i progetti per il comune di Esino. Nel giugno del 2016 siamo riusciti, con un gioco di squadra tra Regione ed enti locali, a portare Esino, le nostre montagne e la provincia di Lecco agli onori della cronaca mondiale. Da qui siamo partiti per un lavoro di valorizzazione delle nostre ricchezze paesaggistiche – conclude l’Assessore Antonio Rossi – a cui oggi si aggiunge questo provvedimento. Dalle parole passiamo ai fatti, sempre al fianco dei nostri territori e dei nostri cittadini”.

