BELLANO – Giornata di festa a Bellano per il Soccorso Bellanese che oggi, domenica, ha inaugurato la nuova ambulanza donata da Roberto Galperti. Un nome, quello della famiglia Galperti, legato a doppio filo con il Soccorso Bellanese che lo ha sostenuto da sempre, sin dalla sua nascita avvenuta 27 anni fa, contribuendo concretamente al prezioso lavoro dei volontari.

Questa mattina un lungo corteo accompagnato dai 12, da oggi, 13 mezzi del Soccorso, volontari, amici, simpatizzanti, amministratori e autorità locali, ha raggiunto il sagrato della chiesa di Bellano. Qui, dopo la messa, in occasione della quale sono stati ricordati i volontari che sono ‘andati avanti’ la tradizionale benedizione del nuovo mezzo, quindi la parola è stata data al presidente Paolo Rusconi che ha voluto ringraziare a nume di tutto il Soccorso Bellanese e non solo, il signor Galperti per l’ennesimo gesto di generosità a favore del sodalizio.

“Da sempre – ha ricordato Rusconi – la famiglia Galperti ci è vicina e nel corso di questi 27 anni ha donato al Soccorso Bellanese diversi mezzi. Quello che ci apprestiamo ad inaugurare oggi è di ultima generazione, ed è dotato delle migliori attrezzature. Non possiamo che essere riconoscenti per l’ennesimo prezioso dono”.

Sodalizio Bellanese che coglie l’occasione anche di fare un sintetico bilancio dell’attività 2017: “Nel corso dell’anno appena concluso – ha ricordato Rusconi – Abbiamo effettuato circa 4mila interventi considerando i servizi d’emergenza, il trasporto secondario e socio assistenziale, il trasporto dializzati e quello per alcuni bambini che frequentano scuole speciali a Lecco”.

Numero che si affianca ai circa 4 milioni di chilometri macinati nel corso di questi 27 anni come ha ricordato il presidente Rusconi che ha colto l’occasione anche per lanciare un appello in particolar modo ai più giovani: “Abbiamo sempre bisogno di nuova linfa, di nuovi volontari, quindi il mio invito è quello di avvicinarsi al Soccorso per scoprire quali attività e quali diversi servizi svolgiamo: sono sicuro che qualcuna di queste è alla portata dei potenziali volontari”.

Soccorso Bellanese che conta circa un centinaio di volontari ed opera principalmente sull’Alto Lago, un raggio d’azione che va da Bellano fino a Corenno Plinio, val Muggiasca, Vendrogno, Dervio e la Valvarrone fino a Sueglio e al nuovo Comune della Valvarrone quindi Varenna, Perledo, Esino e la Val d’Esino fino, a toccare verso sud Riva Bianca a Lierna, mentre qualche intervento viene effettuato anche nei comuni valsassinesi di Taceno e Cortenova e con il servizio di autuomedica le distanze aumentano un po’ arrivando a toccare anche Mandello del Lario.

E mentre si festeggia il nuovo mezzo, fra un mese circa, al Soccorso Bellanese ci sarà un altro arrivo: “Inaugureremo un’altra ambulanza – fa sapere il presidente – Sarà leggermente meno allestita rispetto a quella donata dal signor Galperti, ma si tratta pur sempre di un mezzo di altissima qualità che abbiamo acquistato grazie alle generose donazioni e raccolte fondi che effettuiamo sul territorio. Un mezzo che possiamo acquistare grazie al buon cuore dei bellenesi e di coloro che sostengono il Soccorso. Per questo motivo un grazie di cuore va a tutti loro”.