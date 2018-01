LECCO – L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi, in stretta collaborazione con Il Giglio del Comune di Lecco, nell’ambito del progetto “Inverno insieme over 60” organizza una serie di uscite pomeridiane, con partenza dal parcheggio riservato ai bus posto nelle vicinanze dell’oratorio di Pescarenico, in corso Carlo Alberto 54-56.

Le gite programmate inizieranno l’11 gennaio con la visita guidata al presepe permanente della Chiesa di Crevenna, sita nel territorio comunale di Erba. E se, per questa prima uscita, le adesioni sono già state raccolte, c’è tempo fino all’8 di gennaio per chiedere di poter prendere parte alla seconda: la visita guidata al Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno in programma il 22 gennaio.

A febbraio, lunedì 12 e mercoledì 14, due visite guidate alla mostra “Raffaello e l’eco del mito”, allestita a Bargamo dal 27 gennaio al 6 maggio 2018.

Chiude il calendario delle iniziative organizzate per il mese di febbraio la visita guidata al complesso romanico di Galliano e al Museo del Legno a Cantù in programma il 21 febbraio.

Le iniziative sono riservate agli ultrasessantenni di Lecco e il numero di posti disponibili è limitato. Gli interessati possono iscriversi scrivendo a avplecchesi@virgilio.it o telefonando ai numeri 0341 350390 e 331 1461652 oppure recandosi allo spazio Il Giglio di via Ghislanzoni 91 il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Per maggiori informazioni è anche possibile contattare Il Giglio ai numeri 0341 287592 e 348 5272116 da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.