LECCO – Il Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco propone per l’anno 2018 un nutrito programma di seminari e masterclass.

La prima proposta è particolarmente attraente per musicisti giovani e meno giovani, dal momento che consente di vivere l’esperienza di suonare in un gruppo orchestrale. Parte infatti venerdì 3 marzo presso la sede di Villa Gomes (via Gomes, 10) un Laboratorio orchestrale per archi a cura del maestro Marcello Corti, articolato in dieci lezioni di un’ora che si terranno sempre di venerdì dalle ore 18 alle 19.

Destinatari del corso, finalizzato a costituire una formazione orchestrale, sono tutti coloro che studiano uno strumento ad arco e possiedono i requisiti tecnici per affrontare brani di media difficoltà. I partecipanti scopriranno, fra l’altro, come ci si siede in orchestra, quali sono i segreti per fare musica insieme, qual è il ruolo del direttore, l’accordatura, il respiro, le arcate.

Esperienza individuale e insieme collettiva, il seminario è un’occasione di approfondimento e di crescita non solo musicale, ma anche umana; al termine, gli allievi parteciperanno al concerto conclusivo, che avrà luogo sabato 19 maggio.

Informazioni e iscrizioni: 0341 42 27 82 (dalle 14 alle 18); email info@civicalecco.org.