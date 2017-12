MANDELLO –Sulla slitta o appiedati, in sella a moto da cross o sull’Ape car e su carri festosi, decorati nei modi più fantasiosi, rigorosamente in stile natalizio: è la carica di Babbi Natale che la sera della Vigilia ha invaso Mandello per quella che ormai è diventata una tradizione, la Sfilata dei Carri di Natale.

L’allegra parata ha attraversato le vie del paese, partendo intorno alle 20.30 da viale della Costituzione per raggiungere Piazza del Mercato, accompagnata dal Corpo Musicale. All’arrivo, gli Alpini hanno offerto vin brulé e caldarroste. Un evento partecipatissimo dai mandellesi, che ha visto l’impegno di tante associazioni e che è stato parte delle numerose iniziative natalizie organizzate dal Comune in collaborazione con i commercianti e la Pro Loco.