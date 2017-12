VALMADRERA – E’ stato posizionato proprio al centro della chiesa parrocchiale il leggio realizzato dalla Fondazione Monsignor Giulio Parmigiani – Cfp Aldo Moro in collaborazione con aziende e professionisti del territorio.

Il leggio in legno e metallo è frutto di un lavoro corale, per la sua realizzazione sono stati coinvolti non solo i docenti e gli allievi del Cfp, ma anche altre realtà che hanno dato un prezioso contributo mettendo a disposizione le loro competenze professionali.

E’ stato il parroco, don Adelio Brambilla a lanciare l’idea e a individuare il soggetto che è stato poi sviluppato dalla professoressa Giusy Vitale: “Mi è sembrato significativo mettere in evidenza il Cristo risorto, e pensare che fosse proprio la ‘nostra scuola’ (ricordiamo che il Cfp Aldo Moro è una scuola parrocchiale) a realizzare quest’opera”.

Decisamente soddisfatto il parroco anche per il coinvolgimento di altre realtà del territorio. La professoressa Vitale spiega: “L’opera ha una certa complessità, per questo motivo ci sono alcune lavorazioni che non è possibile realizzare in una scuola, in particolare mi riferisco al taglio delle lamiere realizzato dalla ditta Corti di Valgreghentino con la tecnica laser, la lavorazione artistica dell’albero della vita a cui ha contribuito Domenico Galbusera di Valmadrera, la verniciatura realizzata dalla carrozzeria Burini sempre di Valmadrera”.

Tutto il resto è stato realizzato internamente al Centro, a partire dal progetto in 3D, passando per la base in legno frutto del lavoro degli allievi falegnami coordinati dal professor Craveli, fino alle parti in metallo che hanno preso forma grazie all’impegno del professor Cosentino che ha guidato gli allievi del corso per operatore meccanico.