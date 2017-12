LECCO – Anas comunica che, per consentire l’adeguamento e la messa a norma degli impianti tecnologici, alcune gallerie lungo le strade statali 36 “del lago di Como e dello Spluga” e 36 Racc “Raccordo Lecco Valsassina” saranno chiuse al traffico dall’8 al 13 gennaio 2018, in esclusivo orario notturno.

In particolare, sulla statale 36 Racc “Raccordo Lecco Valsassina”, dalle ore 21.00 di lunedì 8 gennaio alle 5.00 di martedì 9 gennaio 2018, le gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” saranno chiuse al traffico in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso dal km 0,000 al km 9,015, nei territori dei comuni di Lecco e Ballabio, in provincia di Lecco. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità provinciale e comunale.

Inoltre, sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” dalle ore 21.00 di martedì 9 gennaio alle ore 5.00 di mercoledì 10 gennaio 2018, sarà chiusa la carreggiata nord delle gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino”, nel tratto compreso dal km 50,650 (uscita Lecco centro) al km 55,700 (ingresso Lecco Orsa), nel comune di Lecco. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale e comunale.

Sulla stessa statale 36, dalle ore 21.00 di mercoledì 10 gennaio alle ore 5.00 di giovedì 11 gennaio 2018, sarà chiusa la carreggiata sud delle gallerie “Attraversamento di Lecco” e “San Martino”, nel tratto compreso dal km 55,700 (uscita Lecco Orsa) al km 50,150 (ingresso Lecco Valsassina), a Lecco. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale e comunale.

Infine, sempre sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, dalle ore 21.00 di giovedì 11 gennaio alle ore 5.00 di venerdì 12 gennaio 2018, sarà chiusa la carreggiata nord della galleria “Monte Barro”, nel tratto compreso dal km 44,400 (svincolo di Civate) al km 49,100 (svincolo di Pescate), nei territori dei comuni di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale e comunale.

Dalle ore 21.00 di venerdì 12 gennaio alle ore 5.00 di sabato 13 gennaio 2018, sarà invece interdetta al traffico la carreggiata sud della galleria “Monte Barro”, nel tratto compreso dal km 49,100 (svincolo di Pescate) al km 44,400 (svincolo di Civate), nei territori dei comuni di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale e comunale.