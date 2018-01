LECCO – L’anno scorso la simpatica vecchina aveva stupito tutti arrivando nel piazzale della caserma dei Vigili del Fuoco sugli sci. Quest’anno l’entrata in scena della Befana è stata molto più tradizionale, ma allo stesso spettacolare per i tanti bimbi accorsi alla festa organizzata dai pompieri di Lecco per l’Epifania.

Un momento di divertimento e di sorrisi che è diventato oramai una tradizione in città, grazie alla disponibilità dei caschi rossi che per il pomeriggio di oggi, sabato, hanno ospitato bambini e famiglie per festeggiare insieme l’ultimo appuntamento delle festività natalizie di quest’anno.

I bimbi sono rimasti con il naso all’insù in attesa della Befana che è arrivata puntuale (e asciutta, fortunatamente non ha piovuto!) alle 14.30 dall’alto, calandosi da una carrucola tirata all’interno del cortile della caserma. Una volta a terra la vecchina ha distribuito dolci e caramelle a tutti i presenti. Infine un caldo rinfresco per tutti.

GALLERIA FOTOGRAFICA