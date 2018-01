OLIVETO – Un intero paese coinvolto in una rappresentazione che prenderà vita nel centro storico, in un percorso alla scoperta di mestieri e tradizioni del lago, lungo la strada percorsa dai Re Magi verso la capanna della Natività: è il presepe vivente di Onno, in programma sabato 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania.

E’ la seconda edizione di questa manifestazione che quest’anno si è ampliata, grazie all’entusiasmo e alla disponibilità dei cittadini di questa località che è parte del comune di Oliveto Lario.

Un evento che prenderà il via dalle 14.30 con l’apertura del percorso a partire da Vicolo Pescatori e che si snoderà per i vicoli del borgo, con 18 tappe allestite, tra figuranti e mestieri artigiani: il pescatore, il pescivendolo, il fruttivendolo, i ragazzi gioiosi, il pastore, il falegname, il calzolaio, il dormiglione, il censore, il fabbro, le tessitrici, il fornaio, il fuoco, il boscaiolo, le lavandaie, il vinaio, l’osteria ed infine la Natività, con la sacra famiglia che, alle 16 sarà raggiunta dal corteo dei Re Magi.

Alle 16.30 ci sarà invece la benedizione dei bambini e a seguire la tombola in oratorio. L’iniziativa è realizzata dalla Parrocchia S. Pietro Martire di Onno.