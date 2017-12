LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice protagonista, suo malgrado, di un brutto episodio.

“Scrivo alla vostra redazione per segnalare un grave episodio avvenuto la mattina del 27 dicembre, verso le ore 11.20 presso l’entrata principale del parco pubblico di Villa Gomes.

Stavo percorrendo a bordo della mia vettura via Dell’Armonia e, arrivata all’incrocio stradale, mi apprestavo a immettermi in corso Emanuele Filiberto per poter svoltare verso destra e proseguire in direzione di Lecco centro.

Una volta assicuratami che nessuno stesse sopraggiungendo da sinistra, ho iniziato la manovra (rimanendo sempre all’interno della linea dello stop), quando improvvisamente un autocarro è sopraggiunto a tutta velocità da destra, viaggiando in contromano nella corsia opposta. Accortami del suo passaggio ho immediatamente frenato, senza però evitare l’urto, nel quale la mia auto è stata gravemente danneggiata.

Il fatto più allarmante è che il conducente del mezzo non si è fermato, bensì ha proseguito la sua folle corsa in contro mano, attraversando ben due passaggi pedonali. Nella concitazione del momento non sono riuscita a identificare la targa, ma ho visto con chiarezza che il si trattava di un autocarro bianco telato di un modello non troppo recente.

Alcuni testimoni hanno assistito all’accaduto, senza però riuscire a segnare il numero di targa o a vedere l’individuo al volante.

Chiedo cortesemente alla vostra redazione di fare un appello a chiunque abbia visto il suddetto veicolo, in modo da identificare lo scriteriato che ieri ha messo in pericolo non solo la mia incolumità, ma quella degli altri conducenti e dei pedoni che si trovavano nel tratto di strada da me indicato“.

Vi porgo cordiali saluti

Marta