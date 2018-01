LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un gruppo di residenti della zona di Rancio Superiore:

“Ancora pioggia di multe in via Bonaiti. Nonostante le ripetute segnalazioni all’Amministrazione Locale in merito alle insostenibili quotidiane problematiche di parcheggio e viabilità che sono costretti a vivere i residenti del rione, lo scorso sabato mattina essi sono stati nuovamente sanzionati”.

“Siamo esasperati poiché i parcheggi regolari disponibili sono insignificanti rispetto alle esigenze attuali: è aumentato il numero delle unità abitative e quindi degli autoveicoli; la zona è sempre più spesso assediata da escursionisti che raggiungono il S. Martino persino in orari notturni. Corriamo costantemente il rischio di essere sanzionati e talvolta siamo costretti a non uscire con l’auto per evitare l’ “ansia da rientro” vivendo una sorta di coercizione obbligata. Oltre a dover subire un danno economico, tale situazione a lungo andare sta intaccando la nostra personale qualità di vita”.

“A tale proposito i residenti sollecitano un tempestivo incontro con l’Amministrazione per affrontare definitivamente tale gravoso problema. In caso contrario si riservano di rivolgersi a tutte le sedi competenti affinché prendano seriamente a cuore il loro problema”.

