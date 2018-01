MANDELLO – Finite le feste, anche la pista di ghiaccio lascia Mandello ma è solo un arrivederci al prossimo anno: i gestori e l’amministrazione comunale hanno già confermato che anche a Natale 2018 si tornerà a pattinare.

“Siamo felici di come sia andata anche quest’anno, decisamente bene e l’anno prossimo riproporremo l’evento, abbiamo in mente qualcosa di grande” ha preannunciato il sindaco Riccardo Fasoli.

Grande, la pista lo era già quest’anno: più della precedente, “circa 320 metri quadrati – ricorda Diego Cussadie, gestore della struttura insieme alla moglie Federica – il 2017 è stato il primo esperimento, con una pista più piccola al coperto, quest’anno abbiamo riempito tutta la piazza e la gente ha apprezzato moltissimo, Senza nulla togliere ad altri posti, credo che abbiamo fatto un bellissimo lavoro, la pista era perfetta e addirittura abbiamo avuto persone che arrivavano da Lecco dicendoci che qui eravamo meglio attrezzati”.

In totale sono stati realizzati circa 5 mila ingressi ci dice il gestore: “Per una cittadina come Mandello è un risultato importante. Certamente il contributo del Comune e dei commercianti era fondamentale per coprire le spese e portare in paese una struttura di questo tipo, più appetibile in città più grandi, dal punto di vista commerciale. Ma i tanti eventi che abbiamo organizzato qui, dalla baby dance al truccabimbi, dalla ‘Babbinanatale’ ai palloncini, all’accoglienza con spumante e panettone nei giorni al ridosso del Natale, hanno attirato qui tanta gente. E’ un evento che deve ingrandirsi e sicuramente succederà il prossimo anno”.