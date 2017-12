MANDELLO – Il 19 gennaio sarà sottoscritta la convenzione con Iperal, Cortesi e il Comune, come da accordi, acquisirà l’area ex Sapio che sarà interessata dalla riqualificazione nel 2019: l’annuncio è stato dato giovedì sera in consiglio comunale dall’assessore Andrea Tagliaferri, presentando il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020.

Così, se nell’area ex Cortesi arriverà il supermercato che tanto ha acceso la discussione in paese negli ultimi anni, dall’altro il Comune potrà ‘allargare’ la zona degli impianti sportivi all’ingresso del paese, dove già è presente la Polisportiva e la Lega Navale, prima con i lavori allo stabile di via Pramagno, in programma dal 2018, poi nell’immobile dell’ex industria con un secondo lotto di interventi.

“L’area di via Pramagno è oggi una struttura fatiscente, lo stabile prima occupato dal Soccorso degli Alpini è ora inagibile – ha spiegato l’assessore – un primo intervento sarà la ristrutturazione di tutto il fabbricato, degli attuali magazzini, della tettoia. L’idea è quella di realizzare un centro che guardi lo sport a 360 gradi, dando sede anche a quelle discipline che hanno gare specifiche sul territorio ma che non hanno spazi in Mandello. Verrà realizzata una sala polifunzionale, una parete di roccia per la scuola di arrampicata, un centro di medicina sportiva la cui gestione dovrà essere messa a bando”.

Costo dell’intervento circa 300 mila euro che saranno reperiti attraverso l’accensione di un mutuo, una cifra analoga a quella che richiederà il secondo lotto.

“Siamo d’accordo sulla riqualificazione dell’area, eravamo da sempre contrari alla sua vendita – ha sottolineato dai banchi dell’opposizione Francesco Silverij riferendosi alla messa in liquidazione della proprietà comunale di via Pramagno da parte della precedente amministrazione – c’è però un ricorso al Tar – sulla realizzazione del supermercato nell’area ex Cortesi – e se dovesse essere accolto?” ha ricordato il consigliere esprimendo le proprie perplessità. L’operazione si farà comunque al di la delle decisione dei giudici, ha rassicurato Tagliaferri, sottolineando il passaggio di proprietà contestuale dell’area Sapio già alla sigla della convenzione.

Sempre dai banchi di Mandello al Centro, Maria Lidia Invernizzi ha invece chiesto perché non utilizzare gli oneri dell’accordo sull’area ex Cortesi anziché ricorrere all’indebitamento, ma quei fondi, le ha risposto l’assessore, saranno impiegati per finanziare altre opere pubbliche, e non sono poche quelle previste dal Comune per i prossimi tre anni (qui l’articolo).