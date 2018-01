LECCO – Tutti in marcia per la pace. L’iniziativa organizza dal Decanato in collaborazione con le associazioni del territorio è in programma oggi pomeriggio (sabato 13 gennaio) con partenza da piazza XX Settembre a Lecco.

“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, questo il titolo dell’iniziativa che vedrà alcune tappe in diversi luoghi del centro. Alle 15 ci sarà il ritrovo e una prima testimonianza in piazza XX Settembre, quindi il corteo andrà all’oratorio di San Nicolò, alla chiesa di Santa Marta in via Mascari, al Collegio Volta e concluderà il suo cammino a palazzo del Commercio in piazza Garibaldi.

Tutti i partecipanti sono invitati a rendere colorata e vivace la marcia della pace, portando striscioni, fazzoletti colorati, bandiere e messaggi di pace in modo da rendersi visibili nella città.