VALMADRERA – Arriva la nuova illuminazione nella galleria di Parè: la Provincia di Lecco ha infatti disposto la chiusura notturna al transito nel tunnel della strada regionale 583 Lariana dalle 22.00 di venerdì 19 alle 6.00 di sabato 20 gennaio per la sostituzione dei corpi illuminanti esausti presenti all’interno della galleria.

Da tempo era stata segnalata la pericolosità della galleria, poco illuminata, rischiosa soprattutto per il transito dei ciclisti (vedi articolo)

Per l’esecuzione delle lavorazioni è necessario posizionare al centro della carreggiata un veicolo di piattaforma aerea per poter raggiungere le lampade poste in sommità alla volta della galleria; l’ingombro di tale mezzo non consente il transito in sicurezza di ulteriori veicoli.

Per questo la Provincia di Lecco ha ritenuto opportuno ordinare la chiusura notturna alla circolazione per garantire l’incolumità degli utenti della strada e la sicurezza delle maestranze al lavoro, “tenuto conto – scrive in una nota l’ente provinciale – che il collegamento viario rappresentato dalla strada regionale 583 riveste una grande importanza turistico e commerciale per tutti i centri abitati della zona, considerata la possibilità di effettuare le lavorazioni in un orario con consistente riduzione del transito veicolare e l’esistenza di un collegamento viario alternativo per i centri abitati tramite le strade provinciali 46 e 41 in provincia di Como, che consentono l’intervento di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza”.