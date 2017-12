OLGINATE – L’Oratorio San Giuseppe di Olginate, in collaborazione con la sezione Runners Olginatesi, organizza la “Fiaccolata dell’Epifania” a Consonno. L’appuntamento del prossimo 6 gennaio è aperto a grandi e piccini. Il ritrovo per la salita a piedi è fissato per le ore 16 in oratorio, mentre alle 17 partirà la navetta. Alle ore 18 da Consonno partirà la fiaccolata che scenderà a Olginate e, all’incrocio con via Citerna, i podisti incontreranno i Re Magi, con i quali proseguiranno il cammino fino all’oratorio.

Il programma completo dell’iniziativa: Fiaccolata dell’Epifania 2018