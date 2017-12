PERLEDO / VARENNA – Al bando pubblico per l’affidamento in concessione per 15 anni del Lido di Perledo e Varenna ha partecipato una sola azienda ma il risultato finale soddisfa di entrambi i comuni, non solo perché è stata sensibilmente rialzata l’offerta base del canone (da 30 a 50mila euro annui), ma soprattutto perché sono stati programmati importanti investimenti di oltre 300mila euro sulla struttura e nelle aree limitrofe: una piscina, un nuovo pontile, un ristorante ampio e coperto, la riqualificazione di via al Lido e altre idee per migliorare lo sfruttamento dell’area.

“Nonostante sia ancora da espletare qualche burocrazia, abbiamo programmato un incontro già questa settimana con il titolare della ditta aggiudicataria del bando per favorire il rapido insediamento e la programmazione dei lavori infrastrutturali che richiederanno alcuni permessi anche sovracomunali – ha commentato il sindaco di Perledo Fernando De Giambattista – da parte nostra assicuriamo la massima collaborazione amministrativa nella speranza che questa sia un’occasione per il pieno rilancio in chiave turistica dell’area a lago di Olivedo”.

Anche il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, è soddisfatto: “Nonostante i soliti pessimisti sul buon esito di un’operazione che mirava in alto, sono molto soddisfatto per l’esito del bando che, ce lo auguriamo, vedrà rinascere il Lido, luogo di grandi potenzialità turistico-ricettive fino ad ora sfruttate solo minimamente e che porterà certamente benefici economici e di immagine anche al Comune di Varenna”.