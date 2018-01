LECCO – Polizia Locale in festa per San Sebastiano. La ricorrenza è stata celebrata questa mattina, venerdì, presso la Chiesa di Castello sopra Lecco: presenti gli agenti di Polizia Locale del comando di Lecco e i rappresentanti delle diverse forze dell’ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco), le associazioni combattentistiche e le autorità cittadine.

Durante l’omelia Mons. Maurizio Rolla, vicario episcopale, ha voluto rivolgere un pensiero e un sentito ringraziamento al Comandante Franco Morizio, oramai prossimo alla pensione. Al termine della celebrazione il sindaco di Lecco Virginio Brivio, l’assessore alla Polizia Locale Francesca Bonacina e il prefetto di Lecco Liliana Baccari hanno conferito al comandante Morizio un encomio solenne. Questa la motivazione:

“Per aver dato prova, nel corso degli anni di servizio presso il Comune di Lecco, di non comuni capacità organizzative e di innovazione oltre che di notevole senso di responsabilità civica, determinazione ed attaccamento al dovere, contribuendo a dare lustro e prestigio al corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco, anche con particolare riferimento al determinante apporto fornito nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza, improntato all’innovazione tecnologica, e alle competenze che lo stesso ha saputo mettere a disposizione di altre amministrazioni locali consentendo così di rafforzare la sicurezza dei cittadini nel territorio, nonché per la considerevole attività di Polizia Giudiziaria svolta con efficacia sotto la sua guida. A lui il più sentito ringraziamento”.

“Nella festa che celebriamo quest’oggi – ha detto il primo cittadino Brivio – ritroviamo le radici del modo di operare della nostra Polizia Locale, caratterizzato da alcuni aspetti importanti tra cui l’investimento nelle risorse tecnologiche, la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e le istituzioni e infine il rafforzamento delle competenze professionali con l’assunzione di nuovi agenti. Quanto fatto per la città dal comandante Morizio non verrà dimenticato, a lui ancora un sentito ringraziamento”.

E’ toccato quindi al comandante prendere parola: “La mia esperienza a Lecco è stata interessante e a tratti ardua, gli ostacoli non sono mancati – ha detto – la Polizia Locale vuole continuare a essere parte di un processo di crescita della città e sono certo che questo percorso sarà portato avanti anche da chi verrà dopo di me. Ho sempre indossato la divisa con fierezza” ha aggiunto Morizio, che ha riservato un ringraziamento finale ai suoi colleghi per l’impegno e la costanza nel portare avanti un lavoro spesso difficile ma ricco di soddisfazioni.

