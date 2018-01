LECCO – La mattinata di domenica è cominciata con la musica a Rancio, grazie al Gruppo Musicale G. Brivio che come da tradizione si è esibito un piccolo concerto itinerante per le vie del rione.

“E’ ormai una tradizione consolidata – ha detto il capo banda – quella di portare i nostri auguri musicali per il nuovo anno ai residenti di Rancio. Lo facciamo con delle serenate, spostandoci per le vie del rione, incontriamo la gente e raccogliamo fondi per sostenere le nostre attività”.

Ad incontrare l’allegro gruppo anche il consigliere comunale Andrea Frigerio: “E’ un’iniziativa molto apprezzata dagli abitanti – ha commentato – un’occasione di incontro ma anche testimonianza di come i rioni siano vivi, e di questo dobbiamo ringraziare in particolare modo le numerose associazioni attive”.