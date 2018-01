PRIMALUNA – “Siamo a 3/4 di strada percorsa, il conta chilometri segna 2000 Km. Finalmente siamo a Goa, musica in spiaggia…”. Prosegue l’avventura di Maurizio Domeneghetti, il 25enne di Primaluna che, assieme agli amici Sofia Bianchessi e Claudio Brena, sta partecipando alla Rickshaw Run, una corsa benefica di 2600 chilometri attraverso l’India a bordo di un Rickshaw, un particolare mezzo di trasporto a tre ruote.

“Questa parte del viaggio è molto più occidentale e al momento non ci piace molto. Il nostro viaggio non è fatto per vivere lo stile di vita occidentale: è stato uno vero e proprio shock non vedere più automobilisti viaggiare in contromano sulle autostrade, stare in mezzo al traffico regolare, non incontrare nessun carretto trainato da dromedari – scherza il valsassinese -. Quindi scappiamo dalla costa, ci dirigiamo alle cascate nell’entroterra alla ricerca di quella cultura indiana che tanto abbiamo apprezzato fin qui”.

In un viaggio che non presenta nessun percorso impostato e nessuna assistenza gli aneddoti sono davvero tanti: “Di recente abbiamo scoperto perché abbiamo dormiamo maluccio accusando un po’ di mal di schiena: nel materasso c’è fibra di cocco! Del resto con 7 euro non si può pretendere una suite”.

Ogni chilometro percorso presenta una nuova avventura e nuovi panorami: “Il paesaggio è cambiato totalmente: dal deserto con le dune dove al mattino ci voleva la coperta, alla foresta con le piantagioni di papiro, mango, banano, melograni, cocco e ricino. Adesso fa caldo e si sta in infradito”.

La corsa è partita lo scorso 2 gennaio da Jaisalmer nel Nord-Est dell’India. I Taragna Warriors, questo il nome della squadra, sono partiti con altri 40 team. L’arrivo è previsto entro il 15 gennaio a Kochin, nel Sud-Ovest del Paese, dopo 2600 chilometri.

Il giovane valsassinese e i suoi compagni stanno cercando di raccogliere 600 euro attraverso il sito JustGiving, somma da donare a Cool Earth, un’organizzazione benefica che lavora nella foresta pluviale amazzonica su progetti ambientali volti a proteggere il polmone verde della Terra.

DA PRIMALUNA ALL’INDIA PER PARTECIPARE ALLA RICKSHAW RUN