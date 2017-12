LECCO – Confermata la raccolta settimanale di carta e plastica anche per il 2018: è il Comune di Lecco a ribadire la scelta, attuata già nelle ultime settimane, di ritirare lo stesso giorno sia il ‘vecchio’ sacco viola della plastica che il ‘nuovo’ bidone giallo per la carta, anziché a settimane alterne.

Una decisione dovuta anche alle sollecitazioni dell’utenza che ha trovato ascolto da parte dell’amministrazione comunale, in accordo con Silea che gestisce il servizio. La raccolta settimanale sarà applicata in tutte le zone di Lecco, sia per le utenze domestiche che non domestiche.