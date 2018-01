LECCO – Dopo il successo di Dance For Nepal del 2016 e la coloratissima festa dello scorso anno della “Ghislanzoni GAL…leria d’arte” , le atlete della ginnastica tornano in scena per un evento sportivo di beneficenza in programma per questo sabato, 13 gennaio, al palazzetto dell’Istituto Maria Ausiliatrice.

L’occasione è il Gala’ della Ginnastica in cui si esibiranno circa 50 sportive dell’ Asd Ghislanzoni Gal, coordinate dalle loro istruttrici Clarissa David e Angela Pirovano, nell’iniziativa alla quale partecipano attivamente anche il GS Aurora san Francesco e il GS. Belledense .

“L’obiettivo della serata – spiegano Clarissa e Angela – è quello di mostrare come gli obiettivi dello sport non siano solo agonistici e inerenti alla competizione ma anche a valori utili dentro e fuori dal campo”.

“Se ci metti il cuore, la violenza muore”, è il titolo della serata, un evento benefico, come anticipato: una parte del ricavato sarà infatti devoluto alla associazione Telefono Donna Onlus Lecco che da anni si occupa sul territorio di assistere le donne vittime di violenza.